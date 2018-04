4 maladies professionnelles de la main

Article commandité

Il existe diverses pathologies pouvant spécifiquement affecter la main. Parmi elles, on compte tout un éventail de maladies professionnelles de la main. En voici 4, expliquées en détail.

Le syndrome du canal carpien

Une des maladies professionnelles de la main les plus fréquentes est le syndrome du canal carpien (ou tunnel carpien). Il s’agit d’une compression du nerf médian situé dans le poignet, résultant d’une pression excessive dans le canal carpien. Les symptômes au niveau des mains et des doigts sont : douleurs, engourdissements, fourmillements, diminution de la sensibilité et perte de dextérité.

Le syndrome du canal carpien est engendré par :

Des extensions répétées ou prolongées du poignet.

Une préhension de la main trop fréquente et durable.

Une pression prolongée sur le talon de la main.

Pour soigner cette pathologie, il existe des médicaments. S’ils s’avèrent inefficaces, une opération du tunnel carpien non invasive peut être envisagée.

Le syndrome vibratoire main-bras

Le syndrome vibratoire main-bras est une autre maladie professionnelle de la main. Elle touche les personnes exerçant un métier entraînant l’utilisation de machines et outils vibrants (tronçonneuse, marteau-piqueur, foreuse, etc.). Les professionnels les plus touchés sont les mineurs, les gardes forestiers, les foreurs, les carriers, etc.

Les manifestations du syndrome vibratoire main-bras apparaissent généralement par crises :

Atteintes vasculaires, qui blanchissent les doigts.

Troubles neurologiques, entraînant des sensations d’engourdissement et des troubles neurosensoriels.

Problèmes musculo-squelettiques, provoquant notamment des douleurs, des raideurs et une faiblesse musculaire.

La tendinite

Une tendinite résulte de la répétition de mouvements ou de leur réalisation prolongée. Elle peut toucher la main, les doigts et/ou le poignet. En cas d’inflammation du tendon et de sa gaine synoviale, on parle de ténosynovite.

Sont notamment concernés certains sportifs professionnels (tennismen, golfeurs, etc.) et métiers sollicitant beaucoup les poignets (kinésithérapeutes, ostéopathes, boulangers, etc.).

L’épitrochléite

L’épitrochléite est une autre pathologie professionnelle qui touche la main. Aussi appelée « épicondylite médiale », il s’agit d’une affection douloureuse des tendons des muscles de la main. Plus précisément, elle affecte la paume, les doigts, les poignets et l’avant-bras.

Cette maladie professionnelle de la main est provoquée par des flexions / adductions excessives et répétées du poignet et de la main. La répétition de mouvements de supination et pronosupination (rotations) peuvent aussi provoquer une épitrochléite.

Conclusion

Si vous souffrez d’une maladie professionnelle de la main, consultez sans attendre !