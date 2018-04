Fatigue : comment s'en débarrasser ?

Article commandité

Vous vous sentez fatigué ? Vous aimeriez retrouver un peu d’énergie et être plus en forme ? Alors que l’hiver bat son plein, la plupart des personnes ressentent une certaine fatigue. En période hivernale, comme le reste de l’année, voici quelques conseils à suivre pour vous débarrasser de votre fatigue.

Dormez mieux

Pour être plus en forme, la première chose est de mieux dormir. L’idée est de profiter d’un véritable sommeil réparateur, pendant plusieurs heures d’affilée. Pour cela, commencez par respecter un rythme régulier, aussi bien pour le coucher que le lever.

Avant de dormir, évitez les écrans pendant au moins une heure. En effet, la lumière bleue a tendance à trop stimuler les yeux et le cerveau. Résultat : vous êtes trop excité pour dormir. Si besoin, buvez une tisane douce.

Réduisez votre stress

Ensuite, il est essentiel d’être bien détendu pour mieux dormir. Faites donc quelques exercices de relaxation avant de vous coucher. Et lisez pour vous détendre.

Et pour évacuer efficacement votre stress, pratiquez une activité physique régulière. Attention, évitez le sport le soir : en stimulant votre organisme, il vous empêchera de dormir.

Mangez sainement et équilibré

Puis, vous devez impérativement avoir une alimentation saine et équilibrée. Un organisme en bonne santé est plus propice au sommeil réparateur !

Plus précisément, évitez les excès (gras, sucre) et variez votre menu. Le soir, mangez léger et dès le milieu d’après-midi, limitez l’alcool et le café.

Attention aux carences !

Il est également possible que vous soyez fatigué si à cause de carences. En effet, si votre corps manque de certains nutriments, vitamines, oligoéléments, etc. il fonctionne au ralenti, faute d’énergie. D’ailleurs, sachez que des carences peuvent survenir malgré vos efforts alimentaires. Cela peut venir de soucis d’absorption par votre organisme, par exemple.

Pour contrôler ces facteurs, mieux vaut prendre rendez-vous pour un bilan de santé dans une clinique privée. Selon les résultats, on pourra vous prescrire des compléments alimentaires ou vous conseiller pour ajuster votre alimentation.

Êtes-vous malade ?

Enfin, si votre fatigue est liée à un souci de santé, vous devez le régler en priorité. Une fatigue prolongée ne doit pas s’installer. Consultez donc un médecin et suivez votre traitement scrupuleusement.

Si besoin, on vous fera peut-être faire quelques analyses et tests supplémentaires, pour vérifier qu’aucun facteur caché n’accentue votre fatigue (allergie, problèmes de thyroïde, infection, etc.).

Conclusion

Grâce à ces astuces, vous lutterez efficacement contre la fatigue !