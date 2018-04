Qu’est-ce qu’un ergothérapeute?

Article commandité

L’ergothérapeute est un professionnel de la santé qui propose des solutions personnalisées aux personnes ayant de la difficulté à fonctionner dans leur vie quotidienne, que ce soit à cause d’un handicap, d’un accident, du vieillissement, d’une maladie ou de problèmes mentaux. Voici comment vous pourriez bénéficier d’un service d’ergothérapie.

Rôle de l’ergothérapeute

L’ergothérapeute planifie et supervise des activités qui permettront à la personne d'améliorer son fonctionnement au quotidien (tâches ménagères, courses, hygiène, cuisine, travail, etc.) et de faciliter son intégration à des activités sociales ou de loisir. Il aide la personne à développer ses capacités et à s'adapter à ses limites personnelles.

Les moyens proposés sont personnalisés et permettent à la personne de retrouver un certain contrôle sur les tâches et activités quotidiennes à effectuer. Cela permet d’améliorer sa qualité de vie et sa productivité.

L’ergothérapeute analyse d’abord tous les facteurs pouvant affecter la personne dans son autonomie : problèmes d’ordre physique, psychologique, psycho-social ou autres. Il évaluera son potentiel d’autonomie, ses intérêts personnels ainsi que ses limites. Puis il fera des recommandations et implantera des solutions. Il pourra s’agir de :

Réaménager le lieu de vie de la personne pour faciliter ses activités du quotidien;

Proposer des façons de travailler de manière plus appropriée (poste de travail ergonomique, postures, méthodes de travail);

Suggérer des techniques de gestion de la douleur;

Planifier des activités sociales qui permettront à la personne de rester en contact avec les autres;

Etc.

L’ergothérapeute tentera de stimuler le désir d'autonomie des personnes concernées et mettra en place les conditions pour que celles-ci se prennent en charge progressivement.

L’ergothérapeute mettra en place ces différentes solutions en collaboration avec le médecin traitant, le psychologue, le physiothérapeute, le travailleur social et autres professionnels de la santé, ainsi qu’avec la personne elle-même et sa famille (si cela est possible).

Pour pratiquer son métier, un ergothérapeute doit obligatoirement avoir suivi une formation scolaire de 2e cycle (maitrise), c’est à-dire 5 années d’études universitaires. Il doit aussi être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Ce professionnel travaille principalement pour les CLSC, les hôpitaux, les centres de réadaptation et les CHSLD (centres d’hébergement et de soins de longue durée) qui offrent un service d’ergothérapie.

Comment un service d’ergothérapie peut-il vous aider?

L’ergothérapeute pourra définir des objectifs personnalisés et tentera de développer vos habiletés lors de l’accomplissement de vos tâches domestiques ou professionnelles, de vos activités physiques, récréatives, sociales ou artistiques, etc.

L’ergothérapeute pourra également vous aider à adapter votre environnement (appartement, lieu de travail, extérieur de votre maison) à vos limites fonctionnelles tout en vous proposera des façons de faire plus faciles. Il pourra aussi vous recommander, si nécessaire, l’utilisation d’équipement spécialisé ou encore d’orthèses ou de prothèses.

Si vous rencontrez des difficultés fonctionnelles dans votre vie quotidienne (à la maison ou au travail), vous pouvez bénéficier d’un traitement adapté grâce à un service d’ergothérapie. Contactez votre CLSC pour obtenir de plus amples informations, ou parlez-en à votre médecin!