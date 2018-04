Tapis d’entrée design ou paillasson original : comment choisir?

Article commandité

Vous trouvez que les tapis d’entrée et les paillassons offerts dans les grands magasins sont plutôt fades et se ressemblent tous? Sachez que certains designers fabriquent des modèles de tapis tout à fait irrésistibles pour rehausser l’apparence de votre entrée. Voici plus de détails sur les styles proposés, qui sont disponibles par commande en ligne.

Originalité et style pour agrémenter votre entrée

Vous aimez le décor de votre maison mais vous trouvez que votre entrée aurait besoin d’un petit plus pour améliorer son style? Un paillasson original ou un tapis d’entrée design pourrait donner une touche accueillante et sympathique à vos premiers pas dans votre demeure.

Donnez une bonne première impression en choisissant un modèle sur mesure offert par les designers de COUPER-CROISER, studio de design québécois spécialisé en conception de tapis d’entrée et de paillassons stylisés et originaux, pour usage intérieur ou extérieur.

Conçus pour donner une élégance distinctive à tous les logis, les tapis décoratifs de COUPER-CROISER jouent avec les formes, les couleurs et les inscriptions qui font sourire. Ils se retrouvent en différentes grandeurs et modèles originaux. Par exemple, ce modèle de tapis pose-bottes ajouré où est dessiné un pointillé blanc indiquant l’endroit exact où déposer les bottes, ou encore cet autre tapis pose-bottes comportant une section Moi beaucoup plus grande que la section Toi… Sans oublier le modèle qui comporte un avis clair de « Zone réservée » pour un membre précis de la famille…

Certains modèles de paillassons sont découpés en forme de branches sur l’une des bordures, d’autres tapis d’entrée prennent des formes cristallisées, des motifs gouttes d’eau ou un style « Américana »… Vous trouverez aussi des paillassons à motif ancre ou point cardinal. Il va s’en dire que vos invités ne pourront jamais trouver que votre entrée manque de caractère ou d’originalité!

Il est aussi possible de placer deux paillassons côte-à côte pour couvrir une plus grande superficie tout en ayant le même motif qui se continue de l’un à l’autre. Des modèles de tapis pour vélos sont aussi disponibles, de forme rectangulaire allongée et mesurant 10'' x 64''.

Fabriqués avec des matériaux de première qualité, chaque paillasson et tapis d’entrée offert par COUPER-CROISER est ajouré, résistant à l’eau et doté d’un endos antidérapant. D’une épaisseur de 8mm, ils sont disponibles en plusieurs formats. De plus, ils sont faciles d’entretien et conçus pour être très durables.

Commande de tapis d’entrée en ligne

En commandant votre paillasson ou tapis d’entrée à la boutique en ligne de COUPER CROISER, vous pourrez choisir parmi une vaste gamme de modèles design et de haute qualité pour l’entrée intérieure ou extérieure de votre maison ou condo. Vous pourrez préciser la forme (carrée ou rectangulaire), la couleur ainsi que la grandeur désirée (jusqu’à 78 pouces carrés).

Les prix des tapis d’entrée et paillassons offerts varient entre 55$ et 350$. Après votre commande en ligne, vous devrez compter entre 1 à 3 semaines pour la production de votre tapis et pour sa livraison directement à votre domicile.