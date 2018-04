5 conseils pour éviter des problèmes électriques

Article commandité

La principale cause d’incendies dans les résidences privées est une défectuosité d’ordre électrique. Voici quelques conseils pour éviter que votre installation électrique ne vous cause des problèmes.

Prévenir pour éviter le pire

Personne ne souhaite gérer des sautes de fusibles ou des risques d’incendie à cause d’une mauvaise installation électrique. Dans les maisons ou les commerces, les problèmes électriques sont à prévenir à tout prix. Voici comment.

FAITES INSPECTER

Que votre maison date de nombreuses décennies ou qu’elle soit récente, il est conseillé de la faire inspecter par un électricien certifié pour vous assurer que tout est fonctionnel et sécuritaire. Si vous venez d’acheter votre maison, il se peut que les installations électriques vous semblent fonctionnelles, mais si l’ancien propriétaire a changé des luminaires de place, ajouté des prises de courant ou changé le panneau à fusibles par lui-même, il vaut mieux s’assurer que tout est en ordre. Pour votre sécurité, en cas de doute, faites vérifier votre installation électrique.

NE FAITES RIEN PAR VOUS-MÊME

Au Québec, il est interdit à toute personne qui n’est pas électricien d’exécuter des travaux électriques dans son domicile ou commerce, même s’il s’agit de poser une prise ou de changer un luminaire. Les travaux électriques sont sévèrement réglementés à cause des risques d’incendie qu’ils comportent. Un maître-électricien pourra effectuer un calcul de charge d’intensité avant d’ajouter des prises électriques. Il saura qu’un réfrigérateur et un micro-ondes, par exemple, doivent avoir leur propre circuit. Il saura aussi que les prises situées près des lavabos doivent posséder un disjoncteur.

REMPLACEZ VOTRE PANNEAU ÉLECTRIQUE À FUSIBLES

Un panneau électrique à fusibles n’est plus conforme aux besoins des électroménagers modernes, dont la puissance exige une entrée électrique de 200 ampères. De plus, si un fusible est remplacé par un autre du mauvais calibre, votre câblage électrique dans le mur peut surchauffer et causer un incendie. Si vous avez déjà un panneau électrique à disjoncteurs mais que l’un d’eux saute continuellement, il s’agit soit d’une surcharge ou d’usure. Faites alors vérifier l’installation par un électricien.

FAITES ATTENTION AUX FILS EN ALUMINIUM

Les circuits électriques en fils d’aluminium sont encore permis mais leur installation doit être correctement effectuée pour éviter les incendies. Certains assureurs demandent un certificat d’inspection produit par un maître-électricien si vous avez des circuits en fils d’aluminium. L’électricien pourra appliquer un produit antioxydant sur la jonction entre les fils en aluminium et ceux en cuivre, ce qui évitera des défectuosités du circuit.

PRÉVENEZ LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Avez-vous des fiches de connexion ayant de 3 pattes pour vos gros appareils électriques? Ce sont des protections contre les décharges électriques. La mise à la terre vous protège si un fils électrique dans l’appareil touche le boîtier. Le disjoncteur absorbe alors la décharge électrique à votre place.

Choisir un électricien certifié

Pour inspecter ou réparer votre installation électrique, le maître-électricien que vous engagerez doit détenir sa licence Régie du bâtiment du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec.