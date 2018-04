Quelle est la meilleure période pour déménager?

Article commandité

Vous souhaitez déménager prochainement et vous vous demandez quelle est la meilleure date pour le faire ? Même s’il n’existe pas de « meilleure date » à proprement dit, certaines périodes peuvent vous permettre d’économiser sur les frais ou encore d’éviter certains désagréments liés aux saisons. Voici quelques bons moments pour changer d’adresse.

Déménager en dehors de la haute saison

Le 1er juillet est la date désignée pour les déménagements résidentiels au Québec, car elle coïncide avec la date de terminaison de la plupart des baux signés par les locataires. C’est lors de cette journée que la plupart des ménages déménagent et emménagent, alors au niveau de la logistique, c’est plus facile si vous choisissez la même date que tout le monde pour le faire. Cela facilite votre sortie et votre entrée dans votre nouveau logement ou maison, si vous devenez propriétaire.

Toutefois, déménager le 1er juillet vous coûtera aussi plus cher en moyenne, pour la location du camion et également pour la main-d’œuvre. Pour ces raisons, il est préférable de changer de domicile en basse saison, si vous souhaitez payer moins cher.

Entre la mi-septembre et la mi-décembre

En général, la haute saison de déménagement s’étend entre le début du mois de juin et la fin du mois d’août. Certaines personnes parlent de la mi-juin à la mi-septembre, donc une bonne période pour déménager serait en dehors de ces dates. Avant ou après ces périodes, les calendriers des déménageurs commencent à se vider et devant une baisse de la demande, ils sont en mesure de vous offrir de meilleurs prix.

Si vous désirez déménager en fin d’année, c’est préférable de le faire entre la mi-septembre et la mi-décembre. Après la mi-décembre, la haute saison reprend, puisque la semaine comprise entre Noël et le jour de l’An est l’une des périodes les plus achalandées de l’année pour les déménageurs. Ils sont très occupés sur une courte période. Dans le même ordre d’idées, la semaine de relâche est en général à éviter car plusieurs parents profitent de ce congé scolaire pour déménager, donc les prix sont plus élevés.

Pour le climat, évidemment, septembre et octobre demeurent des mois plus propices aux déménagements que les mois d’hiver, qui peuvent entrainer leurs lots de désagréments et qui demandent des préparatifs supplémentaires – comme de mettre du sel de déglaçage dans les allées, pour éviter que les déménageurs se blessent, par exemple. Si vous préférez déménager pendant que le sol est encore sec, c’est donc préférable de le faire pendant les mois de septembre et d’octobre, voire à la limite de novembre, avant que la neige tombe au sol.

S’y prendre à l’avance est toujours la meilleure solution

L’idéal, pour éviter les mauvaises surprises, est que quelle que soit la date à laquelle vous déménagez, assurez-vous toujours de prévoir votre déménagement plusieurs mois à l’avance. De cette manière, vous aurez du temps pour comparer les prix et vous serez certain d’avoir un camion et des déménageurs lors du jour J.