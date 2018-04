Pénibilité du travail : quelles conséquences pour votre santé ?

Article commandité

L’exposition à de mauvaises conditions de travail à des répercussions sur notre moral, mais aussi sur notre santé physique. Elles sont même dans certains cas irréversibles. La pénibilité au travail est donc un véritable enjeu, sans compter les coûts pour l’entreprise : absentéisme, remplacement du personnel, démotivation des salariés, baisse de la productivité… Quels sont donc ces facteurs de pénibilité et quels maux génèrent-ils ?

Les études révèlent que les contraintes physiques au travail augmentent de 30% les maladies chroniques. L’exposition aux risques psychosociaux telle que la pression psychologique, le stress ou la tension subie par les clients augmentent quant à elle les risques de dépression et les troubles anxieux de 70%. C’est dire l’impact de la pénibilité du travail sur notre santé.

Le travail de nuit, facteur de maladies

Travailler de nuit bouleverse notre horloge interne : le sommeil est réduit, morcelé, exposé aux bruits ou à la lumière donc de très mauvaise qualité. Les repas ne sont pas réguliers. Les performances cognitives sont donc affectées et les risques d’accident augmentent. Mais les conséquences sur notre organisme sont bien plus inquiétantes : prise de poids, cholestérol et triglycérides, glycémie… Les perturbations du rythme biologique sont ainsi à l’origine de problèmes cardio-vasculaires, de la survenue du diabète 2, et même du cancer du sein chez la femme !

Le bruit, facteur de perte auditive

Le bruit constitue un danger à partir de 80 dB durant 8 heures de travail consécutives. S’il est supérieur à 135 dB, il devient extrêmement dangereux, même lors de courtes expositions.

Les conséquences d’une exposition prolongée au bruit sont la fatigue auditive, bien sûr, mais aussi la baisse de l’acuité progressive. À terme, les cellules ciliées de l’oreille interne sont détruites entraînant une surdité irréversible. L’exposition à certains solvants accélèrera le processus. Il faut donc consulter rapidement un audiologiste à Montréal pour trouver des solutions palliatives, telles qu’une prothèse pour amplifier l’acuité auditive.

La station debout, facteur de problèmes mécaniques

Rester debout demande un effort musculaire intense pour maintenir la colonne vertébrale. Des douleurs aux pieds et des raideurs dans les jambes sont les premières conséquences. La répartition du poids sur une jambe plutôt que sur les deux provoque des problèmes de circulation du sang. Il n’est pas rare que les travailleurs en station debout soient victimes de varices, l’apport sanguin étant limité par la compression des articulations, ou de maladies chroniques (arthrite aux genoux et aux hanches, fasciite plantaire).

La nature du sol, en particulier le ciment ou le métal, a aussi des conséquences sur les talons (épine calcanéenne).

Chez les femmes enceintes, le risque de naissance prématurée ou de bébé dont le poids est insuffisant est bien plus grand et facteur d’hypertension artérielle pour la maman.

La pénibilité au travail et ses conséquences ont été reconnues pour certaines comme maladies professionnelles. La prévention par des dispositifs de sécurité (port de casque antibruit par exemple) est essentielle.