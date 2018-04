Blessures sportives : comment performer rapidement ?

Article commandité

Les blessures sportives atteignent sérieusement le moral des performeurs qui voient là tous leurs entraînements vains. Il est cependant possible de tenir ses objectifs sportifs, même après une blessure grave. Il suffit d’être motivé et encadré. Quelles sont les stratégies mettre en œuvre ?

Les traumatismes les plus courants sont l’entorse, la tendinite, le lumbago, la crampe, les douleurs musculaires ou claquages, la fracture de fatigue, une déchirure au ménisque, un pincement à l’aine, le syndrome du tunnel carpien…

Il ne faut surtout pas attendre avant de consulter un professionnel de santé afin qu’il identifie es causes et mette en place un traitement approprié. Vous aggraveriez la blessure en continuant l’entraînement comme si de rien n’était. Elle pourrait même devenir chronique.

Les étapes de la réadaptation

Suivre un programme intensif dans une clinique de physiothérapie vous permettra de continuer à vous entraîner au moyen d’exercices aménagés. Vous développerez votre mobilité et renforcerez de la zone atteinte. Le thérapeute fixera pour vous des attentes réalistes. Il réévaluera constamment votre progression dans la gestion de vos mouvements et votre niveau de performance.

Il est important de garder un rôle actif dans votre guérison et donc de vous investir totalement dans le traitement. Faites aussi les exercices prescrits à la maison. La réadaptation n’en sera que plus rapide.

Garder le moral est essentiel pour maintenir la concentration nécessaire et la confiance en soi. Soyez patient tout au long de la rééducation, ne brûlez pas les étapes au risque d’anéantir vos efforts. La pensée positive est facteur de guérison !

Supplémentez-vous en aliments qui combattent l’inflammation : les vitamines, les omégas 3, les sels minéraux réparent les tissus endommagés. Évitez l’alcool, la caféine et le sucre.

Continuer à fréquenter son club et à assister aux matches : le contact avec vos coéquipiers est important pour la motivation.

La prévention des blessures

La prévention reste le meilleur moyen d’éviter la blessure. L’échauffement sera actif pour accroître le rythme cardiaque progressivement et augmenter la température du corps et des muscles. Les étirements, en fin d’effort sportif, seront en revanche statiques pour conserver la souplesse musculaire et une plus grande mobilité.

Écouter son corps est également indispensable. La douleur donne toujours un signe d’alerte.

Buvez beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation.

Adoptez un équipement adapté à votre discipline sportive. Des chaussures souples par exemple absorberont les impacts.

N’oubliez pas qu’une blessure même grave n’est pas un chemin sans retour.