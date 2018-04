Conseils pour l’entretien de véhicules lourds

Article commandité

Vous êtes propriétaire d’une entreprise exploitant des véhicules lourds ? Saviez-vous qu’en vertu du Code de la sécurité routière, il est obligatoire de procéder à un entretien de vos camions lourds à tous les six mois afin de vous assurer qu’ils sont sécuritaires et ne mettent pas en danger la sécurité des autres usagers de la route? En effet, la loi est la même pour tous, et ce, que vous possédiez un seul véhicule ou encore 500!

Faire affaire avec un professionnel

Vous avez la possibilité de procéder à l’entretien de votre flotte de camions vous-même ou encore de confier le mandat à un expert, soit un centre du camion ou encore un centre de réparation de remorque. Puisque l’entretien de véhicules lourds nécessite des connaissances pointues en matière de mécanique automobile et qu’il existe plusieurs modèles de camions sur le marché, il est nettement recommandé de faire affaire avec un expert. Celui-ci pourra vous remettre un certificat d’inspection dûment rempli attestant du bon fonctionnement de votre véhicule. Il pourra également effectuer les recommandations appropriées pour améliorer la sécurité de votre véhicule au besoin.

Effectuer les réparations appropriées

Si une défectuosité majeure est repérée pendant l’inspection mécanique, il est conseillé de la faire réparer sur-le-champ et de ne pas attendre que la situation se détériore avant de procéder aux réparations. En cas de manquement, vous pourriez être contraint de payer une amende pour ne pas avoir tenu votre véhicule lourd en bon état et pour avoir contrevenu au Code de la sécurité routière. Encore ici, l’avis d’un expert sera utile quant à savoir si la réparation est urgente ou encore si elle peut attendre votre prochaine inspection ou entretien préventif.

Les composantes à faire inspecter lors de l’entretien

Pour vous assurer que votre véhicule est en bon état, certaines composantes doivent obligatoirement être inspectées lors de votre entretien. C’est le cas du moteur, et ce, autant pendant qu’il est en marche qu’à l’arrêt, de la direction, du système de freins, du radiateur, du système de refroidissement et d’autres accessoires et composantes, tels que le pare-brise, la carrosserie du véhicule et les essieux, pour ne nommer que ces éléments. Il est possible de consulter la liste des éléments à faire vérifier dans ce document sur l’entretien obligatoire des véhicules lourds mis sur pied par la SAAQ pour aider les propriétaires et les conducteurs à s’y retrouver.

Affecter une personne à l’entretien de vos véhicules

Si vous possédez plusieurs camions dans votre entreprise, vous pouvez confier la tâche d’entretenir votre flotte à une personne en particulier. Celle-ci pourra faire le suivi avec le centre du camion ou de réparation de remorque que vous aurez choisi pour s’occuper de l’entretien de votre flotte. Celui-ci doit être reconnu par la SAAQ.

Idéalement, la personne que vous aurez choisie devra mettre sur pied un calendrier de rappel des entretiens pour chaque véhicule et un programme d’entretien qui vous permettra de demeurer conforme en tout temps aux exigences de la SAAQ. Vous éviterez ainsi les problèmes et les pénalités.