Le souper-bénéfice au profit du programme Jeunesse Nature en est à sa 17e édition

Le vendredi 6 avril dernier, la Société beauceronne de gestion faunique (SBGF), par l’intermédiaire d’un souper-bénéfice au centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges, a poursuivi son programme Jeunesse Nature. Ce dernier prône l’éducation et l’initiation des jeunes à la nature, à l’environnement, et surtout à la protection des richesses fauniques et forestières.

Pour l'occasion, 225 personnes étaient présentes à cet événement-bénéfice, dont des gens d'affaires et des propriétaires d'entreprises qui s'y rendent à chaque année. La président d'honneur de cette édition était Jean-Philippe Gingras, directeur chez Desjardins entreprises Beauce-Sud et Appalaches.

Encadré par une panoplie de professionnelles de la faune, la SBGF a organisé ce souper-bénéfice afin de maintenir sa mission éducative d’initiation à la nature auprès de jeunes de la Beauce et de la région administrative de la Chaudière-Appalaches.

Ainsi, les revenus qui ont été générés lors de cette soirée, d'un total de 52 000 $, serviront à assumer les dépenses inhérentes à la mise en application des différents stages d’éducation et d’initiation auprès des jeunes.