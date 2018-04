Une année riche en candidats pour Place aux jeunes Les Etchemins

Place aux jeunes Les Etchemins termine son année 2017-2018 sur une excellente note. Au total, près de 25 candidats de différentes régions du Québec et de la Colombie ont obtenu le service de suivi individuel à distance, dont 19 participants ayant profité des services du séjour exploratoire Place aux jeunes. Parmi ceux-ci, 16 candidats se sont établis dans la région des Etchemins.

À lire également :

Les deux types de formules de séjours exploratoires ont été produits, c’est-à-dire trois séjours individuels et deux de groupe. Lors des séjours, les candidats ont pu profiter de l’hébergement au Manoir du Lac-Etchemin. En plus d’effectuer des visites chez Rotobec, au Centre intégrée de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et au Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins, les participants ont eu la chance de visiter la région des Etchemins et ses plus beaux attraits.

Une belle gamme d’activités dans la région était proposée aux bénéficiaires tels que du ski au Mont-Orignal, des repas de cabane à sucre et des olympiades de bûcherons à la Cabane à Pierre de Frampton ainsi que du traîneau à chien et de l’équitation à la Pourvoirie DAAQUAM.

Rappelons que Place aux jeunes en région est une organisation favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans, en région. Les séjours exploratoires servent à faire découvrir la région, à développer le réseau de contacts des participants et à préparer leur arrivée en région.