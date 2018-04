La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches présente la conférence « J’oublie, je m’inquiète »

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches invite la population de la Beauce à une conférence grand public ayant pour thème « J’oublie, je m’inquiète ». Cette conférence sera présentée par la Docteure Michèle Morin lors du mardi 15 mai prochain, au Centre Caztel de Sainte-Marie, dès 18 h.

Michèle Morin est interniste gériatre, professeure de clinique au Département de médecine de la faculté de médecine de l’Université Laval, chercheure associée, formatrice et co-gestionnaire médicale à la Direction du soutien à l’autonomie des personnes âgées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches.

En deuxième partie, les gens présents pourront entendre les témoignages de Patricia Gilbert et de son conjoint, Normand Audet, le tout animé par deux intervenants de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, soit Annie Loubier et Yvan St-Hilaire.



Madame Gilbert a reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer en mai 2016, à l’âge de 47 ans. Depuis l’annonce du diagnostic, le couple continue ses activités et accepte de partager son vécu par le biais des médias.



Précisons que l’accueil pour cette activité se fera à partir de 18 h. La conférence de la Dre Michèle Morin aura lieu à 18 h 30, et les témoignages de Patricia Gilbert et de Normand Audet seront présentés au public à 20 h.

Aucune inscription n'est requise pour cet événement, et le coût demandé est une contribution volontaire.