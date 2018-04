En cette période, retenez ces points pour ne rien oublier pour votre déclaration de revenus

Les impôts, ça peut vite devenir un casse-tête. En cette période, l’Agence du revenu du Canada (ARC) donne quelques conseils qui pourraient faire économiser du temps et de l’argent. Ces derniers se résument en quelques points, tous élémentaires.

La production de votre déclaration de revenus.

Même si vous n’avez touché aucun revenu en 2017, vous pourriez quand même recevoir un remboursement d’impôt et avoir droit à des paiements de prestations et de crédits. Par exemple, les familles qui ont droit à l’Allocation canadienne pour enfants peuvent recevoir jusqu’à 6 400 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 5 400 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans. Vous et votre conjoint ou conjoint de fait – si vous en avez un – devez produire votre déclaration de revenus chaque année pour que l’ARC puisse calculer combien vous pourriez recevoir.

Demandez les crédits d’impôt et les déductions

Vous pourriez être en mesure de demander certains crédits d’impôt et déductions dans votre déclaration, par exemple la prestation fiscale pour le revenu de travail. Si vous ne savez pas quels crédits d’impôt et quelles déductions vous avez droits, consultez le site du gouvernement.

Déclarez tous vos revenus

Bien évidemment, vous devez déclarer tous vos revenus et avoir en main la plupart des feuillets de votre employeur, payeur ou administrateur d’ici la fin de février. Si vous n’avez pas reçu un feuillet pour 2017, ou si vous avez perdu ou égaré un feuillet pour 2017, demandez-en une copie à l’émetteur.

En revanche, certains revenus que vous gagnez pourraient ne pas être indiqués sur un feuillet d’impôt. Les pourboires, l’argent gagné en fournissant un hébergement ou un transport, la vente régulière d’objets à un marché aux puces ou en ligne, les services de tutorat, de bricolage ou d’enlèvement de la neige constituent des revenus qui doivent être déclarés.

Faites des demandes valides

Assurez-vous de savoir ce que vous pouvez demander ou non. Les montants non déductibles, comme les frais funéraires, les dépenses pour un mariage, les prêts faits à des membres de la famille, une perte subie lors de la vente d’une résidence principale et d’autres montants semblables, sont parfois demandés par erreur.

Tirez parti du logiciel gratuit

Saviez-vous qu’il existe des programmes logiciels homologués gratuits pour la production de vos déclarations en ligne ? Certains de ces programmes logiciels vous donnent des suggestions concernant les crédits d’impôt, les déductions et les prestations et crédits que vous pouvez demander, en fonction des renseignements que vous saisissez.

Produire à temps

Si vous devez de l’impôt et que vous ne produisez pas votre déclaration à temps, vous devrez payer une pénalité pour production tardive. Cette pénalité représente 5 % de l’impôt impayé qui est dû à la date limite de production, plus 1 % de cet impôt impayé pour chaque mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Même si vous n’êtes pas en mesure de payer le montant que vous devez avant la date limite de production, vous pouvez éviter la pénalité pour production tardive en produisant votre déclaration à temps.