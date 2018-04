Grande Collecte 2018 : Daniel Lessard aux côtés de Moisson Beauce

Ce midi, la Banque alimentaire Moisson Beauce lançait la 21e édition de la Grande Collecte afin de venir en aide aux plus défavorisés grâce à la distribution de denrées alimentaires non périssables. Le Beauceron Daniel Lessard, figure marquante du journalisme politique, en est le porte-parole officiel. Le vendredi 27 avril, M. Lessard fera la tournée des épiceries participantes afin de rencontrer la population. L'événement aura lieu les 26, 27 et 28 avril prochains.

Pour la présente édition, l'organisme de bienfaisance, qui est actif depuis 1994, désire recueillir 1500 kilos de denrées et 15 000 $ en argent. La somme amassée sera réinvestie pour acheter des denrées, lesquelles seront distribuées aux organismes accrédités et aux personnes ayant une situation financière précaire. La Grande Collecte commencera le jeudi 26 avril, à 9 heures, et prendra fin le samedi 28 avril, à midi. De Saint-Martin à Sainte-Marie, en passant par Saint-Georges, 12 épiceries participeront de même que plus de 200 bénévoles.

Manon Carrier, agente de liaison, a tenu à rappeler que l'organisme vit de l'implication de bénévoles. Les gens désireux de contribuer à cette édition sont toujours les bienvenus : « Je fais appel à la population pour porter le dossard », s'est-elle exclamée devant une quinzaine de personnes. Étaient aussi présents le président du conseil d'administration de Moisson Beauce, Benoît Giraudeau, et la directrice générale, Nicole Jacques.

« Beauceron d'abord »

M. Lessard, originaire de la Beauce mais n'y habitant plus, a dit avoir « encore beaucoup d'attaches en Beauce » et qu'il se considère « Beauceron d'abord ». Il s'est dit très heureux d'être le porte-parole officiel de la 21e édition. Il s'est adressé aux gens présents par l'entremise d'une vidéoconférence, car il n'a pas pu se déplacer.

Quand on lui a demandé d'être aux côtés de Moisson Beauce cette année, il s'est dit étonné des besoins alimentaires de la région avant de se faire la réflexion suivante : partout au Québec, les besoins alimentaires sont criants.

« On se vante, au Québec, d'avoir créé beaucoup d'emplois, mais c'est souvent des emplois au salaire minimum. » - Daniel Lessard

Il estime qu'il est normal de redonner à la société. « La société m'a beaucoup donné. Je me considère comme un privilégié », a-t-il avoué naturellement.

Les aliments les plus demandés

Voici les cinq aliments que Moisson Beauce considère comme les plus demandés :

1. Crème de tomate et/ou soupe repas;

2. Tomates en dés;

3. Pâtes alimentaires;

4. Ragoûts de boulettes;

5. Beurre d'arachides.

Toutefois, a tenu à préciser Manon Carrier, « sachez que tout don reste un don ».

Horaire des visites du vendredi 27 avril dans les épiceries participantes