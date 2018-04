La 3e édition de la soirée VIP des Galeries de la Chaudière aura lieu le 2 mai

Le mercredi 2 mai prochain, les Galeries de la Chaudière accueilleront l’une des têtes d’affiche du milieu artistique québécois les plus connues, la grande communicatrice Chantal Lacroix. Soirée VIP, conseils mode, défilé et plusieurs surprises seront au rendez-vous pour l’occasion.

L’événement, qui en sera à sa troisième édition, permettra de faire découvrir les nouvelles tendances, Printemps/Été 2018.

« Nous sommes fiers d’accueillir madame Chantal Lacroix, car, lors d’un sondage fait sur le Facebook des Galeries de la Chaudière, nos internautes l’ont choisi avec une très grande majorité parmi plusieurs personnalités connues pour participer à leur VIP annuel. Nous invitons une personnalité connue pour inciter les gens à nous visiter et pour encourager à garder les achats locaux », a mentionné la Directrice des Galeries de la Chaudière, France Proulx.

Lors de la soirée, Chantal Lacroix parlera de son parcours sinueux et, par la même occasion, du dépassement de soi.

En plus des tirages et rabais, tous les invités recevront un cadeau, un cocktail de bienvenue et pourront déguster gratuitement des bouchées. Pour la soirée, un service de rafraîchissement sera disponible, le tout accompagné de tables des marchands, y compris massothérapie sur chaise, maquillage, soins de la peau, et plus encore.

Finalement, un certificat cadeau d’une valeur de 1 000 $ des Galeries de la Chaudière sera tiré parmi les personnes présentes. Le gagnant aura 60 minutes pour refaire sa garde-robe sous l’œil avisé de Mélissa Beaudry, styliste vestimentaire de la région, qui agira à titre de styliste personnel. De plus, nous ferons tirer un crédit voyage d’une valeur de 1000 $ en collaboration avec Club Voyage Fascination.