Opération Enfant Soleil remet 35 283 $ à des hôpitaux et organismes de la région

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil Étienne Boulay et Anick Dumontet ont remis 35 283 $ au CISSS de Chaudière-Appalaches, soit 16 910 $ à l’Hôpital de Thetford Mines et 18 373 $ à l’Hôpital de Saint-Georges.

À ce jour, un montant de 3 857 480 $ a été attribué dans la région de Chaudière-Appalaches afin de prodiguer les meilleurs soins aux enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

L’octroi sera utilisé pour l’achat de quatre thermomètres, d’un stadiomètre, de trois otoscopes, d’un ensemble de tests pédopsychiatrique et de deux Ergotables ajustables. Depuis 1997, Opération Enfant Soleil a remis 528 455 $ à ce centre.

À Saint-Georges, cet argent servira à l’achat d’un Glidescope, qui permet de réaliser des soins de façon plus sécuritaire et plus rapidement lors d’une intubation, ainsi que de deux mini-perfuseurs. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 802 622 $ à ce centre.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.