Une trentaine d’exposants seront présents à l'exposition « Vert un monde durable »

La deuxième édition de l’exposition « Vert un monde durable » se tiendra jeudi le 19 avril prochain, à la cafétéria du Cégep Beauce-Appalaches (CBA). L’événement, présenté sous le thème du développement durable, est organisé par le Comité Environnement Responsable (CER) du CBA, formé d’étudiants et d’enseignants des centres de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic.

De 17 h à 19 h, les visiteurs auront accès aux kiosques d’une trentaine d’exposants. Plusieurs seront animés par des étudiants qui présenteront des travaux traitant de développement durable qu’ils ont réalisés dans le cadre de cours de sciences, de philosophie, de design d’intérieur ou encore d’anglais. Notons que l'admission à l'événement est gratuite.

Certains traiteront de réutilisation des déchets alimentaires des entreprises, de récupération de vêtements inutilisés, de véhicules électriques ou de maisons vertes. D’autres étudiants parleront de projets environnementaux qu’ils ont développés en dehors de leur cadre académique.

L’exposition permettra également à des groupes citoyens, à des entreprises ainsi qu'à des coopératives, de présenter des projets qui ont été mis de l’avant et d’autres qui sont en phase de réalisation.

Au cours de leur visite, les gens auront la chance de goûter à des aliments biologiques et locaux. Quelque 150 pousses d’arbres seront également remises aux visiteurs intéressés.

Conférence d'une biologiste



Marie-Ève Leclerc, biologiste spécialisée en agroforesterie et en développement rural intégré, complètera la soirée avec sa conférence « Être un citoyen écoresponsable » à compter de 19 h.

Membre du groupe Équiterre, elle présentera aux gens des gestes simples qui permettent de réduire son empreinte écologique en maximisant son impact positif sur l’environnement.

Précisons que les bourses totalisant 1 000 $ remises l’an dernier pour les kiosques étudiants gagnants des prix du jury et du public ne sont pas reconduites cette année.

« Le jury remettra une mention honorifique aux créateurs de l’un des kiosques », mentionne l’un des responsables du CER, l’enseignant Michel Baillargeon.

« Nous souhaitons mettre de côté l’aspect compétitif et rendre l’événement plus collaboratif. L’argent sera plutôt utilisé pour inviter les étudiants participants à une expédition de canot-camping en pleine nature au Parc de la Jacques-Cartier et à une visite à l’Écosphère, qui aura lieu le même week-end, les 2 et 3 juin prochains, à Québec ».