La SAAQ dresse le bilan de son opération « Je m’attache, et toi ? »

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), a dévoilé leur bilan de la 11e édition de l’opération nationale concertée Ceinture 2018.

À lire également :

Du 30 mars au 5 avril, plus de 2 200 opérations policières ciblées ont permis d’intercepter plus de 1 800 conducteurs ou passagers qui étaient en infraction pour non-port de la ceinture de sécurité.

Le Code de la sécurité routière est clair : il est obligatoire de boucler sa ceinture de sécurité, sous peine de recevoir une amende de 127 $ et 3 points d’inaptitude à son dossier de conduite.

C’est sous le thème « Je m’attache, et toi ? », qui vise à rappeler l’importance de boucler sa ceinture de sécurité en tout temps, et à amener l’ensemble des occupants d’un véhicule à faire de même, que s’est déployée la 11e édition de l’opération Ceinture. Des messages radiophoniques et des publications dans les médias sociaux ont été diffusés par la Société de l’assurance automobile du Québec.

La SAAQ poursuit ses activités de communication dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l’importance de s’attacher qui se tient jusqu’au 29 avril prochain.