11 Beaucerons participeront aux 15es Olympiades québécoises des métiers

Après 20 ans d'absence de Montréal, les 15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies y seront présentées, à la Place Bonaventure, du 2 au 5 mai prochains. Les compétitions réuniront plus de 300 finalistes provenant de toutes les régions du Québec et sélectionnés dans une trentaine de disciplines, dont 11 Beaucerons. L’événement réunira également des centaines d’enseignants spécialistes et autant de juges issus de l’industrie.

Qu’est-ce que les Olympiades québécoises des métiers et des technologies ?

Inspirées des Jeux olympiques sportifs, les Olympiades des métiers et des technologies ont eu lieu au Québec la première fois en 1992, permettant aux jeunes Québécoises et Québécois inscrits dans un programme de formation professionnelle ou technique de relever le défi de la compétence et d’aspirer à devenir les meilleurs dans leur discipline. L’objectif premier des Olympiades est de valoriser et de promouvoir les métiers spécialisés en offrant des modèles de réussite à la population et plus particulièrement aux jeunes. De plus, le contexte économique actuel et les pénuries de main-d’œuvre au sein de plusieurs industries rendent d’autant plus pertinente la tenue d’un événement comme celui-ci.

Le parcours des Olympiades

Tout commence au niveau local dans près de 150 centres de formation professionnelle et cégeps participants. Les meilleurs élèves de chaque région peuvent ensuite accéder à la grande finale québécoise. Enfin, les candidats qui répondent aux critères de sélection peuvent être invités à représenter le Québec aux Olympiades canadiennes, qui se tiendront cette année à Edmonton, en Alberta, du 3 au 6 juin 2018. Certains d’entre eux se rendront même jusqu’au Mondial des métiers, à Kazan, en Russie, du 29 août au 3 septembre 2019.

Les disciplines à l’honneur

Trente-huit métiers spécialisés sont présentés durant cet événement spectaculaire ouvert au public. Les disciplines vont de la plomberie à la pâtisserie en passant par la conception de sites Web, la mécanique automobile, le soudage et l’électronique industrielle. Plus de 150 000 pieds carrés sont aménagés à l’intérieur de l’espace d’exposition de la Place Bonaventure, permettant aux organisateurs de recréer des postes de travail tels qu’on les retrouve dans l’industrie. Les visiteurs et les compétiteurs sont ainsi plongés dans la réalité du marché du travail.

Les Olympiades permettent également à de nombreux jeunes du primaire et du secondaire de participer à des activités interactives visant à leur faire découvrir diverses perspectives d’avenir. Parmi ces activités, on trouve notamment le Rallye Touche-à-tout, qui compte près de 40 stations de métiers où les visiteurs peuvent poser des actions concrètes, comme assembler un arbre de transmission ou faire cuire une crêpe. À cela s’ajoutent le Défi bricoleur, les ateliers technologiques ainsi que l’Avenue de la compétence. Située en plein cœur du site des compétitions, l’Avenue de la compétence rassemble plusieurs organismes scolaires désireux de faire connaître leurs programmes de formation aux jeunes visiteurs.

Ambassadeurs émérites

Les 15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies se sont entourées d’ambassadeurs de renom, dont madame Liza Frulla, directrice générale de l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), à titre de présidente d’honneur, et du sympathique comédien Louis Champagne, qui animera les soirées d’ouverture et de clôture de l’événement.

Les participants beaucerons