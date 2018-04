Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : écoles ouvertes ce soir

Aujourd'hui, le 16 avril 2018, les cours étaient suspendus pour les élèves des écoles primaires et secondaires de même que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). Il en était de même pour le Cégep Beauce-Appalaches et pour l'école Jésus-Marie de Beauceville. Toutefois, ce soir, les établissements de la CSBE seront ouverts selon l'horaire ordinaire.

Cela vise principalement ceux qui suivent des cours du soir à l'éducation des adultes et dans les centres de formation professionnelle.