Le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches tiendra un colloque sur les pénuries de main-d'oeuvre.

Afin de comprendre et agir sur les effets causés par les pénuries et les raretés de main-d’œuvre, le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches tiendra un colloque à l’Hôtel Delta de Québec à compter de 9 h, le 18 avril 2018.

Dans une économie régionale en croissance que ce soit en Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, avec des taux de chômage historiquement bas et une démographie vieillissante, on constate un phénomène de manque de main-d’œuvre d’une ampleur incomparable ayant des conséquences notables sur les salarié(e)s, l’organisation du travail et sur le développement des entreprises.

Cette rencontre permettra de faire la distinction entre la rareté et les pénuries de main-d’œuvre, d’avoir un portrait régional de la situation, de connaître les outils et programmes gouvernementaux, et de dégager des pistes d’actions locales en matière d’attraction et de maintien en emploi.