Premiers lauréats locaux du défi OSEntreprendre au CBA

L’équipe composée d’Ève Tremblay, Tommy Veilleux, Véha Seam-Bernier et Patrick Larivière est la lauréate locale du Défi OSEntreprendre au Cégep Beauce-Appalaches. Elle mérite une bourse de 250 $ et représentera le Cégep à la finale régionale Chaudière-Appalaches, le jeudi 26 avril au Cégep Lévis-Lauzon. La finale provinciale aura lieu le 13 juin à Québec.

Le projet « Apprendre aujourd’hui pour entreprendre demain » proposé par l’équipe gagnante consiste en l’organisation d’une conférence, qui aura lieu le 1er mai prochain, au cours de laquelle deux hommes d’affaires s’adresseront à une jeune clientèle. Les échanges qui suivront permettront aux participants d’apprendre quelques astuces ; ceux-ci les aideront à devenir la prochaine génération d’entrepreneurs beaucerons. Le jury considère le projet très bien structuré et très mobilisateur par le nombre de partenaires et de commanditaires qu’il rassemble.

« Le dossier de l’entrepreneuriat étudiant est en phase de développement depuis l’embauche, l’automne dernier, d’une conseillère pédagogique dont le mandat est d’accompagner nos jeunes entrepreneurs, mentionne le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc. Dès la première année du projet, le Cégep a formé un club d’entrepreneurs étudiants et a été représenté au concours Face aux Dragons et au Défi OSEntreprendre ».

La directrice des études du Cégep, Lison Chabot, a souligné la collaboration de l’enseignante Karine Fleury qui a intégré le Défi OSEntreprendre à l’intérieur d’un de ses cours. « Vingt-deux étudiants du programme de comptabilité et de gestion composaient les cinq équipes inscrites cette année. Je suis satisfaite de la réponse des étudiants. Je suis certaine que le nombre de participants augmentera avec les années et qu’ils proviendront de tous nos programmes d’études », a-t-elle dit.

Le Défi OSEntreprendre célèbre ses vingt ans d’existence cette année. Il vise à inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec innovateur et prospère. Il est divisé en deux catégories, l’entrepreneuriat étudiant et la création d’entreprise, et offre 700 000 $ en prix.