La Fondation Santé Beauce-Etchemin a amassé plus de 500 000 $

La présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), madame Manon Veilleux, se réjouit de l'appui significatif des gens de la région pour la cause de la santé, qui a permis de recueillir 561 967 $ lors de la campagne annuelle de financement 2017-2018 (« Avec vous, pour vous! »).

Les dons recueillis au cours des derniers mois iront, entre autres, à l'acquisition d'un appareil de tomosynthèse requis en imagerie médicale à l'Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches. Cet équipement favorisera davantage le dépistage du cancer du sein. De plus, un appareil d'électrochirurgie à basse température utilisé au bloc opératoire lors de l'implantation de « pace maker » sera acquis grâce aux dons. Des équipements médicaux sont également requis dans plusieurs départements de l'Hôpital de Saint-Georges, les CLSC et les CHSLD de la région.

« Je tiens à remercier tous nos fidèles donateurs pour le soutien qu’ils nous accordent. Grâce à vous, nous pouvons répondre aux besoins des gens d’ici via l’acquisition d’équipements médicaux à la fine pointe de la technologie et, ainsi, remplir notre mission. La Fondation Santé Beauce-Etchemin entend contribuer, de façon notable et durable, au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici, principalement par l’achat des meilleurs équipements médicaux », précise la présidente, Mme Veilleux.

Enfin, le président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, monsieur Daniel Paré, se réjouit de ce partenariat soutenu avec la fondation. « L’acquisition de ces équipements médicaux répond aux besoins exprimés dans les installations de la Beauce et des Etchemins, et c’est la population qui en bénéficie. Ces appareils permettent aussi aux membres du personnel et aux professionnels de la santé d’exécuter leur travail tout en améliorant la qualité des soins et services dispensés », termine M. Paré.