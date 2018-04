La Caisse Desjardins de Beauce-Centre a affiché ses résultats financiers de 2017

Au terme de son exercice 2017, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre a affiché un volume d’affaires de 863 M$, en hausse de 5,6 % par rapport à l’exercice précédent. Au cours de cette période, les excédents d’exploitation ont diminué de 13,2 % pour atteindre 2,2 M$, s’expliquant par des revenus d’intérêts inférieurs et des pertes sur prêts enregistrés en 2017.

Cette performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Ainsi, elle a retourné 774 680 $ à ses membres et à la collectivité, soit 41 672 $ sous forme de commandites et de dons, 171 348 $ par son Fonds d’aide au développement du milieu et 561 660 $ au moyen de ristournes.

« Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 510 000 $ et au dépôt de 100 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés », a mentionné le président de la Caisse, Ludovic Lessard.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement Desjardins à l’automne 2017. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres tiendra compte de l’ensemble de leurs produits et services de Desjardins, par exemple, les produits d’assurance et les cartes de crédit.

« Desjardins s’est donné comme mission d’être premier dans le cœur des gens. Toutes nos actions sont orientées vers ce but et nous demeurons en écoute constante des besoins de nos membres. En 2017, nos volumes d’affaires ont été au rendez-vous et nos résultats financiers sont bons malgré un contexte de bas taux d’intérêt qui perdure. De plus, nous avons remis un montant record en soutien aux projets du milieu. Notre offre de service en constante évolution et la qualité de l’accompagnement permettent à la Caisse Desjardins de Beauce-Centre de maintenir un niveau de performance élevé à l’avantage de ses membres », a souligné le directeur général, Martin Chateauneuf.

Parmi les projets appuyés, il faut noter la participation à l’amélioration de l’OTJ de Saint-Odilon avec l’installation d’une glace artificielle afin de prolonger la saison des activités.

Par ailleurs, la Caisse a soutenu le Club Parentaide Beauce-Centre pour l’aménagement d’un nouveau local du comptoir OASIS qui distribue des paniers alimentaires aux familles les plus démunies de la MRC Robert-Cliche.