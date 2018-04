Une centaine de personnes assistent à l'AGA du Comité des usagers de Beauce

L'assemblée générale annuelle du Comité des usagers de Beauce en matière de santé s'est déroulée au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Beauceville, lors du samedi 14 avril dernier. Une centaine de personnes étaient présentes pour l'occasion.

Les responsables de l'événement y ont notamment fait état des réalisations du comité, en plus de procéder à l'élection de membres représentant la population. Des priorités ont également été établies pour l'année à venir.



Dans le cadre de cette rencontre, le groupe musical La tournée du bonheur a aussi livré une prestation. Tous les participants, dont plusieurs résidents du CHSLD, ont grandement apprécié le spectacle.



Rappelons que le mandat du Comité des usagers de Beauce est d'informer les usagers en matière de santé de leurs droits et de leurs obligations, de promouvoir le respect des droits des clients, d'encourager l'amélioration des soins et des services, ainsi que de faire valoir les droits des usagers auprès des autorités concernées.