Le bénévolat mis à l'honneur à Sainte-Marie dans un 4 à 7

L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (SLCVC) de la Ville de Sainte-Marie a tenu, le mardi 17 avril 2018, au Centre Caztel, sa deuxième édition du « 4 à 7 des organismes ».

Cet événement offert aux organismes et leurs bénévoles permet de créer des moments d’échanges privilégiés, et ce, en plein cœur de la semaine nationale de l’action bénévole. Tout au long de cette soirée, des activités, des conférences et des informations étaient offertes à près de 70 invités.

Ce fut également une soirée significative et importante pour la municipalité. En effet, lors de cet événement, les élus présents ont rappelé l’importance accordée au bénévolat en plus de remettre en main propre les cinq certificats authentifiant les mentions de « Bénévole émérite » aux personnes s’étant démarquées dans leurs organisations.

Depuis janvier 2018, la ville reconnaît un bénévole par mois. Ainsi, cinq bénévoles ont été reconnus.

Il s’agit de Monsieur Michel Poulin de la corporation du Domaine Taschereau, André Bédard du Club de hockey Sainte-Marie Louise Bernier de l’organisme Lien-Partage, Thomas Turmel de l’Association d’Entraide communautaire La Fontaine et finalement, Heather Moores du Club Cycliste Sainte-Marie.