Plus de 114 000 $ pour soutenir des projets en faveur de la relève scientifique et technologique en Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec soutiendra à hauteur de 114 398 $ la réalisation de trois projets en Chaudière-Appalaches totalisant 200 161 $, afin de favoriser la relève en sciences et en technologie dans cette région et au Québec.

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, en ont fait l’annonce aujourd’hui au nom de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

Les projets sélectionnés permettront de bien préparer les élèves du primaire, du secondaire et du collégial aux cheminements et aux carrières en sciences et en technologie, afin qu’ils soient présents dans ces domaines et qu’ils soient informés des besoins s’y rapportant.

« La Commission scolaire Beauce-Etchemin s’est donné pour mission d’inspirer les élèves pour qu’ils s’engagent à développer leur plein potentiel. À présent, la réalisation du projet Espace créatif collaboratif CSBE : qui travaille au FabLab ? les amènera à éveiller leur intérêt pour les sciences et la technologie. » a déclaré le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque.

Ces projets visent aussi à leur offrir des occasions d’enrichir leur culture scientifique et de réaliser des projets novateurs en sciences et en technologie.

En tout, 36 projets d’une valeur de 2 144 828 $, dont 1 226 427 $ en contribution gouvernementale, ont été sélectionnés au Québec dans le cadre du volet 2 du programme NovaScience 2017-2018 afin de favoriser la relève en sciences et en technologie au Québec.

« Les initiatives présentées dans la région de la Chaudière-Appalaches reflètent la grande créativité des jeunes du primaire, du secondaire et du collégial. Chacun d’entre eux bénéficiera d’une riche expérience scientifique, technologique et pédagogique grâce au programme NovaScience et à l’appui du gouvernement du Québec. Je félicite l’ensemble des promoteurs et des partenaires régionaux pour leur dévouement envers notre relève et le rôle de mentors qu’ils remplissent brillamment auprès d’elle. » a mentionné la députéde Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.