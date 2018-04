La 1ère Avenue fermée à partir du lundi 23 avril prochain

Ce midi, la mairie de Saint-Georges a informé la population que des travaux forceront la fermeture de la 1ère Avenue, du lundi 23 avril au jeudi 26 avril, entre les 125e et 130e rues.

Ces travaux sont nécessaires afin de brancher des édifices à logement aux réseaux d’égout et d’aqueduc. Les travaux s’échelonneront tout au cours de la semaine et la circulation sera rétablie normalement au plus tard jeudi prochain. Les usagers de la route sont invités à suivre la signalisation de détour durant cette période.

La municipalité encourage les automobilistes à être prudents à l’approche du chantier.