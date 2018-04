Le prix « Hommage Aînés » 2018 fait cinq récipiendaires en Chaudière-Appalaches

La cérémonie de remise des prix « Hommage Aînés » 2018, organisée par la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, s’est tenue à la Maison des Aînés de Lévis, jeudi le 19 avril dernier. Pour l'occasion, cinq personnes de la région ont été honorées en présence de membres de leurs familles ou de personnes de leur entourage, ainsi que des membres du conseil d’administration de la Table.

Le groupe de lauréats était composé de Line Allard, Lisette Arguin et Anne-Marie Lecours, toutes trois de Lévis, en plus de Madeleine Nadeau, d’Adstock, et de Marcel Lachance, de

Sainte-Lucie-de-Beauregard.



À la suite d’une lecture de présentation de chacune des personnes honorées, les récipiendaires ont reçu un certificat remis par un des membres du conseil d’administration de la Table. Une gerbe de fleurs a également été présentée par Cécile Dupont, la responsable du programme, à chacun d'entre eux.



Les lauréats et lauréates, les représentants de leur famille et les membres du conseil d’administration de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches ont finalement pris part à un dîner communautaire après la remise des prix.

« La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches est heureuse de reconnaître la contribution de ces bénévoles au mieux-être et au mieux-vivre de leurs concitoyens et concitoyennes », a souligné la présidente de la Table jeudi dernier, Nicole Bérubé.

Initiée par le Conseil des aînés du Québec et poursuivie par le Secrétariat aux aînés du

Québec, l’activité « hommage » vise à souligner l’apport d’une personne fortement engagée dans son milieu, ayant contribué de manière significative à l’amélioration du bien-être, de la

qualité de vie, de la participation et du rôle des aînés dans la société québécoise.

La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches lance chaque année sur son territoire une activité semblable et invite les organismes de toute la région à présenter des candidatures pour ce prix.



Notons que la Table désignera prochainement une personne qui représentera la région, lors d’une remise officielle de prix à l’Assemblée nationale, à l’automne prochain.