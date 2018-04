Trois élèves de l'ÉJM de Beauceville présentent leur projet « Eau secours ! »

Trois élèves du comité de l’environnement de l’École Jésus-Marie (ÉJM) de Beauceville ont représenté leur école lors de l’exposition « Vert un monde durable », qui s'est tenue au Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, jeudi le 19 avril dernier. Pour l'occasion,

Chloé Racette, Émily Zhang et Marie-Noëlle Poulin-Lachance ont présenté quelques actions de leur comité, dont leur projet principal intitulé « Eau secours ! ».

L'objectif de ce projet est de sensibiliser les élèves, le personnel et les parents, à réduire de façon considérable l’utilisation de bouteilles d’eau jetables. Les trois élèves sont soutenues par deux mentors dans la réalisation de celui-ci, soit Sœur Josée Therrien et Pedro Perna.

Sous peu, des fontaines de remplissage d’eau seront installées à l’École Jésus-Marie. Cette réalisation sera rendue possible grâce à l’appui et à la participation des membres du comité exécutif des parents de l’ÉJM.



Comme les membres du comité de l’environnement de cet établissement de Beauceville souhaitent servir d’exemple pour leurs pairs, ils invitent toutes les écoles de la région de la Chaudière-Appalaches à franchir le pas et à ainsi éliminer le fléau engendré par la surconsommation de bouteilles de plastique.