Saint-Georges : des services gouvernementaux sous un même toit

À compter d’aujourd’hui, le Centre local d’emploi de Saint-Georges, situé au 11400, 1re Avenue Est, bureau 30, à Saint-Georges, devient un bureau de Services Québec.

Sous le même toit, la population a accès à une gamme élargie de services : des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, un accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des services de solidarité sociale, d’aide à l’emploi, d’aide aux entreprises et d’assermentation.

Ce bureau de Services Québec offre aux citoyens et aux entreprises un accueil personnalisé et commun pour tous les services offerts. Ainsi, le personnel les accueille, leur propose un accompagnement dans leurs recherches et leurs démarches administratives, notamment celles qui peuvent être effectuées dans Internet, et répond à leurs questions concernant les programmes et services gouvernementaux.

Cette approche place au premier plan la qualité du service à la clientèle.

Le bureau de Services Québec de Saint-Georges comprend une salle libre-service où la clientèle peut utiliser des équipements (ordinateur, imprimante, téléphone), et notamment accéder à des services en ligne.