Une délégation française en visite au CFER de Beauce

Le 19 avril dernier, le Centre de formation en entreprise et en récupération de Beauce (CFER), situé à Sainte-Marie, a reçu dans ses locaux une délégation française. Quelques semaines avant, une délégation belge était venue visiter le Centre.



Venant de l’ouest de la France, plus spécifiquement de la Bretagne, 2 enseignants français

accompagnés d’une douzaine d’élèves de 17-18 ans sont venus visiter les locaux du CFER de Beauce. Le but de la visite étant de faire connaître un établissement de marque de la Commission Scolaire Beauce-Etchemin permettant ainsi le transfert d’expertise à l’étranger dans le domaine de

l’entreprenariat et de l’éducation.

Programme provincial de formation échelonné sur 3 ans, le Québec compte présentement 22 autres écoles CFER dont 3 sont anglophones. S’adressant à des élèves de 15 à 18 ans et débouchant sur un diplôme reconnu par le ministère de l’éducation, le but de cette formation est de faire de ces jeunes des citoyens engagés, des personnes autonomes et des travailleurs productifs qui participeront activement au devenir de notre société.