La caravane de la récupération termine sa tournée à l'école primaire de St-Odilon

Les élèves du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Beauce ont rendu visite, encore une fois cette année et pour une 18e année consécutive, à plusieurs écoles primaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, afin de présenter la caravane de la récupération aux élèves de 4e, 5e et 6e années. Cette dernière a d'ailleurs terminé sa tournée à l'école primaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, dernièrement.

De novembre 2017 à avril 2018, environ 1 100 jeunes ont reçu la caravane de la récupération à leur école.

Il s'agit d'une présentation d’une durée d’une heure visant à montrer les différentes façons de redonner une deuxième vie aux objets utilisés dans la vie de tous les jours, qui sont parfois trop facilement jetés à la poubelle.



Rappelons que le CFER de Beauce sensibilise les jeunes du primaire à l’importance de la récupération.

Plus de 20 000 élèves ont été rencontrés par le CFER de Beauce depuis le début de ses présentations.