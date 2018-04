Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, la Ville de Beauceville a tenu son brunch annuel pour souligner l'apport de gens dévoués dans divers organismes de la municipalité. Cent cinquante personnes ont pris part à ce rassemblement au Club de Golf de Beauceville, le dimanche 22 avril dernier.

On a profité de l'occasion pour remettre cadeaux et prix de présence. La Ville de Beauceville reconnaît toute l’importance de chacun de ses bénévoles et tenait particulièrement à les remercier.