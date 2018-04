Partage au masculin : pourquoi les hommes s’impliquent moins ?

Est-ce que la femme est prête à laisser de la corde et du terrain à la maison, quitte à ce que ça ne soit pas fait exactement comment elle l’entend ? Qu’en pensent les hommes ? Pour en discuter ou partager vos expériences, ne ratez pas le prochain café-discussion de Partage au masculin à Saint-Georges, qui se tiendra le jeudi 3 mai 2018 à compter de 19h00 au local de l’organisme, situé au 925 boulevard Dionne.

Les femmes qui ont un emploi en dehors du foyer, en plus de s’acquitter des tâches et responsabilités familiales, ont une charge mentale lourde à porter. Charge que, même si elles sont en couple, le conjoint ne contribue pas suffisamment à alléger. Certaines soutiennent que la charge mentale des femmes découle en bonne partie de l’immaturité des hommes et de leur manque d’implication dans les tâches et responsabilités familiales. Pourquoi s’impliquent-ils moins ?

Daniel Moisan est un père monoparental, en garde partagée depuis 14 ans. Dans un article de blogue dans le Huffpost du 7 février 2018, il considère que l’immaturité des hommes découle du fait que les garçons ne reçoivent pas l’éducation adéquate sur les tâches et responsabilités familiales. D’autre part, il pense aussi que, trop souvent, les femmes considèrent leur conjoint comme un employé, un exécutant, et que les choses ne sont bien faites que si elles sont faites à leur manière. « Elles ne semblent pas vouloir céder le terrain à la maison ».

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale, en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont les bienvenues.