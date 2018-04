L’ADOberge Chaudière-Appalaches amasse près de 15 000 $ lors d'un souper-bénéfice

L’ADOberge Chaudière-Appalaches a réalisé son premier souper-bénéfice destiné aux gens d’affaires de Lévis et de la région de la Chaudière-Appalaches lors du jeudi 19 avril dernier. La soirée, qui s'est déroulée sous le thème de la persévérance, a permis à l'organisme d'amasser près de 15 000 $.

Intitulé « Persévérez jusqu’au sommet ! », l'événement-bénéfice s'est déroulé sous la coprésidence d’honneur de Martin Sévigny, directeur général de la Caisse Desjardins de la Chaudière, et de Louis Fournier, directeur général de Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse. Pour l'occasion, quelque 120 invités se sont présentés afin d’encourager l'organisme présent dans la communauté depuis 25 ans.

Dressant un parallèle entre les adolescents et les entrepreneurs, les convives ont pu en apprendre davantage sur la ressource tout au long de la soirée, en plus d’être touchés par des témoignages de la porte-parole de l’événement, Laurie Drolet-Toutant, une ex-hébergée de la ressource et jeune entrepreneure, ainsi que de celui des jeunes actuellement hébergés à la maison d’hébergement de Lévis.

Pour le volet concernant l’entrepreneuriat, des entrepreneurs de la région ont notamment raconté leur parcours entrepreneurial en lien avec les différents thèmes de la soirée, et ont exprimé leur vision de la persévérance à travers leurs expériences. Manuel Martineau, président de Frank Langevin, et Andréanne Marquis, fondatrice de la boutique en ligne Womance, étaient les deux entrepreneurs qui y ont participé.

La porte-parole de l’événement a aussi, pendant l'événement, interprété des chansons de style jazz qui ont su ravir les personnes présentes. Une jeune artiste de Lévis, Florence Lemay, a également accepté d’offrir l'une de ses toiles intitulée « Vers l’avenir » au profit de l’organisme, dans le cadre d’un encan silencieux.

Ayant été une réussite sur toute la ligne, « Persévérez jusqu’au sommet ! » sera sans doute reconduit l'année prochaine. Notons que les profits amassés serviront à appuyer la réalisation de sa mission, qui est de venir en aide aux adolescents de la région qui vivent des difficultés.

Membre du Regroupement des auberges du cœur du Québec, L’ADOberge est un organisme communautaire autonome qui héberge gratuitement des adolescents de 12 à 17 ans vivant des difficultés, qui désirent entreprendre volontairement une réflexion et passer à l’action pour résoudre une situation problématique dans leur famille ou dans leur vie personnelle.

Rappelons que la ressource offre un point de service à Lévis et un second, en projet pilote, à Saint-Georges depuis le printemps 2017.