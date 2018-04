Soyons généreux! Grande collecte Moisson Beauce 2018

C'est aujourd'hui, le vendredi 27 avril que Daniel Lessard, figure marquante du journalisme politique et porte-parole de la grande Collecte Moisson Beauce 2018, fera la tournée des épiceries participantes afin de rencontrer la population.

Pour la présente édition, l'organisme de bienfaisance, actif depuis 1994, désire recueillir 1500 kilos de denrées et 15 000 $ en argent. La somme amassée sera réinvestie pour acheter des denrées, lesquelles seront distribuées aux organismes accrédités et aux personnes ayant une situation financière précaire. La Grande Collecte commencera le jeudi 26 avril, à 9 heures, et prendra fin le samedi 28 avril, à midi. De Saint-Martin à Sainte-Marie, en passant par Saint-Georges, 12 épiceries participeront de même que plus de 200 bénévoles.

Les aliments les plus demandés

Voici les cinq aliments que Moisson Beauce considère comme les plus demandés :

1. Crème de tomate et/ou soupe repas;

2. Tomates en dés;

3. Pâtes alimentaires;

4. Ragoûts de boulettes;

5. Beurre d'arachides.

Toutefois, a tenu à préciser Manon Carrier, « sachez que tout don reste un don ».

Horaire des visites du vendredi 27 avril dans les épiceries participantes