Beauce Carnaval est arrivé pour le plaisir de tous

Les 26, 27, 28, 29 avril et 3, 4, 5 et 6 mai prochains, Beauce Carnaval est de retour pour le plaisir des petits, grands et grands-parents, situé au stationnement de l'église Assomption.

Les manèges Super hot, Full Tilt et le plus attendu, le Hot Wheel, offriront sueurs froides, rires et souvenirs aux adeptes de sensations fortes. Chacun y trouvera sont compte: qu'on aime jouer ou manger, avec différents jeux d'adresse et gourmandises qu'on savoure années après années, impossible de s'en lasser! Même ceux qui ne s'y rendront pas se sentiront appelés avec sa grande roue qui surplombe joliment la ville. On attend même le soleil!

Voici l'horaire détaillé:

Jeudi 26 avril : 18h à 22h

Vendredi 27 avril : 13h à 23h

Samedi 28 avril : 12h à 23h

Dimanche 29 avril : 12h à 18h

Jeudi 3 mai : 18h à 22h

Vendredi 4 mai : 13h à 23h

Samedi 5 mai : 12h à 23h

Dimanche 6 mai : 12h à 17h