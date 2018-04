Une première cohorte du baccalauréat en travail social termine sa formation au CUA

Hier, le 27 avril 2018, à Saint-Georges, une première cohorte d’une vingtaine de finissantes et de finissants au baccalauréat en travail social a terminé sa formation universitaire en Beauce. Un programme qui a été offert grâce à un partenariat de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) avec le Centre universitaire des Appalaches (CUA).

À lire également :

C’est en 2015 que le baccalauréat en travail social a été lancé en Beauce.

« L’UQAR a offert ce programme afin de répondre à une demande importante pour des travailleuses et des travailleurs sociaux dans la région. Le fait d’offrir cette formation universitaire en Beauce favorise leur rétention, car les étudiantes et les étudiants ont pu se former dans leur milieu », explique la vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification, Lucie Laflamme.

Le baccalauréat en travail social a été offert à temps partiel dans les locaux du Centre universitaire des Appalaches en collaboration avec l’UQAR. C’est le Service de la formation continue de l’Université qui a organisé la délocalisation de ce programme d’études.

« Cette souplesse du programme a permis aux étudiantes et aux étudiants qui sont déjà sur le marché du travail de maintenir leur lien d’emploi pendant leur formation. C’est une formule qui évite les bris de service tout en permettant aux intervenantes et aux intervenants sociaux qui le souhaitent d’avoir une formation universitaire de qualité », indique Martin Veilleux, directeur général du Centre universitaire des Appalaches. La majorité des étudiantes et des étudiants ont d’ailleurs fait leurs stages en Beauce.

Stéphanie Landry est l’une des finissantes au baccalauréat en travail social. « Si le baccalauréat n’avait pas été offert en Beauce, je ne me serais pas inscrite », mentionne la mère de famille de Thetford. « Cela a demandé beaucoup d’efforts et de sacrifices, mais l’obtention de mon baccalauréat en travail social représente une grande réussite et m’ouvre de nouvelles avenues professionnelles. » Une dizaine d’autres étudiantes et étudiants au baccalauréat en travail social vont terminer leur formation d’ici 2020.

Le CUA est présent dans la région depuis plus de 25 ans et il a remis plus de 2700 diplômes à des étudiants du territoire. Présentement, six programmes sont offerts pour environ 200 étudiants. Plus de 20 formations aux entreprises sont également offertes chaque année, ce qui représente plus de 150 inscriptions.