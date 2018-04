Un objectif de plus de 20 000 $ pour la 11e Marche pour l'Alzheimer

Le dimanche 27 mai 2018, au profit de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, se déroulera, à Saint-Georges, la 11e édition de la Marche pour l’Alzheimer. Cette activité aura lieu, comme au cours des années antérieures, sur le site de Rendez-vous à la Rivière.

À lire également :

Dès 8 h 45, les marcheurs seront attendus à la rotonde de l’Île Pozer et le départ se fera, comme partout au Québec et au Canada, à 10 h 00.

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches souhaite a participation de plus de 200 marcheurs. Cette année, son objectif est d’amasser plus de 20 000 $.

Il faut se rappeler que la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches donne des services sur tout ce territoire sur lequel plus de 8 500 personnes sont atteintes, dont plus de 800 sur le seul territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Les services offerts aident à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble cognitif et leur famille, à soutenir les activités de formation et à sensibiliser le grand public.

Pour sensibiliser la population, la Société croit que les meilleures personnes sont celles qui vivent avec la maladie et/ou leurs proches-aidants. Cette année, la présidence d’honneur est assumée par Mme Patricia Gilbert, en tant que personne qui a la maladie, et son conjoint, M. Normand Audet. Mme Gilbert a reçu son diagnostic il y a deux ans et est âgée présentement de 48 ans.

Les citoyens peuvent s'inscrire à l'adresse www.marchepourlalzheimer.ca.