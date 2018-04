5 conseils pour l'entretien de son toit

Article commandité

La toiture d’une maison subit les agressions continuelles du climat : les rigueurs de l’hiver avec le froid et la neige, la chaleur l’été, l’érosion du vent et de l’eau... Un entretien préventif est le seul garant de sa longévité. Voici donc quelques gestes simples pour garder votre toiture en bon état.

Inspecter son toit régulièrement

Les toits plats devraient être inspectés deux fois par an, à la fin de l’hiver et à l’automne ainsi qu’après chaque évènement climatique, c’est-à-dire une tempête ou une pluie abondante. Il s’agit de contrôler la bonne évacuation de l’eau, de détecter les problèmes de fuite ou les éventuelles infiltrations. N’oubliez pas les bords du solin, les gouttières et l’étanchéité des puits de lumière.

Vous vérifierez également s’il y a des trous, un effritement de la membrane, une déchirure ou une mauvaise étanchéité des joints. Si votre toit est métallique, repérez les points de rouille.

Déneiger

Les grandes quantités de neige représentent un poids négligeable pour la structure de la maison. Si une fine pellicule de neige doit être conservée, il vaut mieux retirer le surplus s’il devient trop important. Un équipement spécifique est nécessaire pour éviter les risques d’accident.

Réparer

En cas de dommages ou si vous n’êtes pas agile pour monter sur le toit, faites appel à un spécialiste en réparation de toiture à Montréal. Lui seul pourra évaluer si le défaut constaté représente un risque pour votre toit. S’il y a une boursouflure par exemple, il ne faut pas l’étendre ou l’écraser, il est possible selon sa taille qu’elle n’ait pas besoin d’une réparation. Par ailleurs, un professionnel dispose d’équipements sécuritaires. N’oubliez pas que votre toit abrite également une installation électrique.

Les interventions nécessaires concernent une fissure de la membrane, un affaissement due au poids de la neige, des joints ouverts.

Tailler les végétaux

La présence de branches à proximité de votre toit peut provoquer des dommages par frottement. Il faut donc le libérer des végétaux et de tout débris afin de protéger aussi les drains, importants pour l’étanchéité. Libérer aussi les gouttières de tout encombrement.

Protéger son toit

Si votre toit est en asphalte, une couche de peinture protectrice sera efficace contre les rayons ultra-violets. Elle lubrifiera le toit et assurera son étanchéité.

L’entretien de votre toiture est l’objet de toutes les attentions, la refaire représente un coût important.