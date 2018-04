4 problèmes de couple faciles à résoudre

Article commandité

Vivre en couple sur le long cours n’est pas toujours aisé. Au début, on est tout feu tout flamme, puis les vraies personnalités se révèlent rapidement et les problèmes apparaissent. Mal gérés, ils aboutissent deux fois sur trois à la séparation. Les couples heureux rencontrent forcément les mêmes problèmes, mais force est de constater qu’ils savent mieux comment les résoudre. Preuve en est donc qu’il est possible de vivre avec des désaccords. Quelles sont les difficultés de couple les plus récurrentes et comment les régler ?

L’argent

Les hommes et les femmes ont un rapport différent à l’argent. L’un sera dépensier, l’autre plutôt économe. Même s’il y a un équilibre, l’un aura toujours tendance à vouloir faire plus que l’autre. L’idéal est d’ouvrir un compte commun pour les dépenses familiales y compris l’épargne. Une fois le budget établi, chacun conservera ce qui lui reste d’argent pour le dépenser à sa guise.

En cas de gros problèmes financiers, l’homme aura tendance à vouloir régler le problème seul. Ce sera pour lui une grande source d’angoisse. Le mieux est de faire front ensemble tout en veillant à ne pas créer un déséquilibre : si l’un prend les rênes des finances, l’autre risque de mal le vivre. L’homme en particulier aura tendance à se sentir dévalorisé.

La belle-famille

Quelle femme ne s’est jamais plainte de sa belle-mère ? Idem pour les gendres et les beaux-pères. L’envie de plaire à tout prix enlève toute spontanéité, voire finit par agacer. Quoi qu’il se passe, il faudrait toujours prendre position pour sa moitié en faisant comprendre que c’est avec elle que vous construisez votre vie et que vous l’aimez. Cette position est capitale pour préserver votre couple. Vos parents finiront bien par l’accepter.

Les tâches ménagères

Les tâches ménagères sont la pierre d’achoppement la plus fréquente. Comme il est impossible à l’un des deux de tout assumer, le déséquilibre est la source de tensions quotidiennes et ce d’autant plus s’il y a des enfants. Le partage des tâches est la solution évidente. Mais là encore, les difficultés peuvent apparaître. Celui qui a l’habitude de tout faire aura tendance à vouloir mettre son grain de sel, le plus souvent la femme qui a besoin de tout verbaliser. Évitez toutes suggestions ou remarques. L’homme mesure sa valeur dans l’action, il pourrait se sentir en situation d’échec et donc dévalorisé à vos yeux.

La sexualité

La sexualité souffre en général d’un manque de communication. Avec le temps, la fréquence des rapports a tendance à diminuer. Les emplois du temps sont parfois incompatibles, ce à quoi il faut ajouter la fatigue et le stress. Parlez-en, il n’y a rien de mieux que d’exprimer ces changements.

En cas de lassitude, une soirée ou un week-end en amoureux redonnera un peu de piment à votre couple.

Avec l’âge, l’homme peut aussi souffrir d’une chute de testostérone. C’est ce que l’on appelle l’andropause. Elle peut intervenir à partir de 40 ans. Suivre un traitement de l'andropause efficace est une solution médicale à envisager pour retrouver sa libido.

Le secret des couples qui fonctionnent n’est pas fondé sur une communication à tout va, mais sur une bonne compréhension de l’autre.