5 secrets pour une peau lumineuse

Article commandité

Notre peau subit de nombreuses agressions quotidiennes liées à la pollution, au climat, au stress… Difficile dans ces conditions d’arborer un teint de porcelaine ! Pourtant, en observant une bonne routine de beauté, vous en blufferez plus d’un !

Le secret : un démaquillage minutieux

Le démaquillage est un geste de beauté essentiel pour se débarrasser de tous les résidus accumulés tout au long de la journée, sans compter que la peau est aussi asphyxiée par le maquillage. L’objectif est de stimuler les cellules de l'épiderme avec une eau cellulaire Esthederm par exemple. Votre peau sera oxygénée et retrouvera toute sa vitalité. Le démaquillage est d’autant plus important que la peau se régénère la nuit. Si vous n’avez pas la peau sensible, stimulez la microcirculation en utilisant une brosse de visage.

Un nettoyage en profondeur hebdomadaire

Utiliser un gommage pour exfolier afin d’éliminer les cellules mortes. Pour un nettoyage en profondeur, le bain vapeur dilatera les pores et délogera toutes les impuretés qui s’y logent. Appliquez ensuite un masque détox pour illuminer votre teint et assouplir votre peau.

Miser sur des soins antioxydants

Choisissez un soin hydratant à la vitamine C pour un effet bonne mine et protégez votre peau. La vitamine C unifie le teint et donne bonne mine. Massez-vous en effectuant des mouvements circulaires en partant de l’intérieur vers l’extérieur du visage et en remontant vers les tempes. L’idée est de lutter contre la gravité ! Renouvelez l’opération plusieurs fois dans la journée si vous pouvez, la déshydratation est responsable des teints ternes. Attention, pas de soleil associé à la vitamine C, vous pourriez avoir des taches. Rajouter alors une crème solaire renforcée.

Le soir, optez pour un soin réparateur. Tapotez votre visage pour activer encore la microcirculation.

Une alimentation équilibrée

Le sucre est votre principale ennemie, il vieillit les cellules.

Mangez des légumes et des fruits riches en vitamine C.

Le bêta-carotène favorise la synthèse de la mélanine.

Buvez du thé vert, antioxydant.

Préférez le poisson à la viande, il est riche en oméga 3 qui lutte contre les radicaux libres

Vous pouvez également consommer des compléments alimentaires.

Capter la lumière

Vous choisirez plutôt des teintes irisées, nacrées pour votre maquillage, elles apportent beaucoup de lumière de manière naturelle. Mettez-en une touche sur vos pommettes, vos arcades sourcilières et le creux de votre menton. Vous masquerez ainsi les zones d’ombre.

Vous retrouverez rapidement un teint lumineux en adoptant une bonne hygiène de vie.