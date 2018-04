Article commandité

Le printemps vous donne envie de (re)décorer votre intérieur ? Ces 4 idées pour rafraîchir votre déco vous seront utiles !

Un coup de peinture sur les murs

Si vous souhaitez rafraîchir votre déco intérieure, la première chose est de repeindre vos murs. Rapide à faire et plutôt économique, cette étape fera déjà un grand changement !

Vous voulez simplement embellir vos vieux murs ? S’ils sont abîmés, veillez à combler trous et fissures avant d’appliquer une peinture ton sur ton. Vos murs seront comme neufs !

Et si vous avez plutôt envie de changement, libre à vous de choisir une teinte totalement différente ! Pour plus d’originalité, vous pouvez même peindre les murs de couleurs différentes.

Et pour les sols ?

Pour vos sols, vous avez également le choix entre la petite retouche et le gros changement. Dans le premier cas, il vous suffit d’entretenir le matériau de façon adéquate :

Sur le carrelage, nettoyez soigneusement tous les joints ou remplacez-les si nécessaire.

Pour vos parquets, vous pouvez poncer puis appliquer un vernis plancher écologique.

Accordez un nettoyage en profondeur à vos moquettes, tapis, etc. Vous redécouvrirez certainement leur couleur d’origine !

Et pour un grand changement, à vous de sélectionner le revêtement de sol le mieux assorti à vos nouveaux murs. Mais attention, vous vous engagez potentiellement dans d’importants travaux. En effet, le sol a généralement besoin de diverses couches complémentaires en dessous du revêtement.

Misez sur vos textiles

Une autre astuce pour rafraîchir votre déco en un clin d’œil est de jouer sur les textiles. Cela concerne aussi bien votre canapé et vos fauteuils que vos tapis, rideaux, plaids, coussins, etc.

En misant sur les couleurs, les motifs et les textures, vous pourrez facilement moduler votre déco intérieur. Le gros avantage est que cette option est une des plus économes et des moins contraignantes pour rafraîchir votre déco !

Sans oublier les luminaires

Enfin, on n’y prête pas toujours une grande attention, mais les luminaires sont des éléments essentiels de votre décoration. Il suffit de les changer pour créer une toute autre ambiance. Plafonniers, appliques murales, lampes sur pied ou d’appoint, choisissez les pièces qui sublimeront votre déco !

En bonus, sélectionnez également une teinte d’ampoule adaptée à l’ambiance désirée (chaude, neutre ou plutôt froide).

Conclusion

Grâce à ces astuces, vous rafraîchirez facilement votre déco. À vous de jouer !