Cote de crédit : pourquoi est-ce si important ?

Article commandité

Si vous désirez emprunter de l’argent, l’organisme prêteur va généralement étudier votre dossier avant de vous accorder un crédit. Il s’agira pour lui d’évaluer le risque que vous représentez, pour ensuite décider de vous prêter ou non de l’argent, et à quel taux. Il est aussi possible d’obtenir rapidement un prêt d'argent sans enquête de crédit. Mais si vous passez par un organisme qui analysera votre dossier, voici pourquoi la cote de crédit est si importante.

Cote de crédit : de quoi s’agit-il ?

Votre cote de crédit représente votre fiabilité en matière d’emprunt et de remboursement de dettes. Présentée sous forme de chiffre, elle résulte d’un croisement de diverses données vous concernant.

Il s’agit d’une évaluation que vous attribue une agence de notation de crédit. Ces compagnies sont chargées de surveiller le remboursement des dettes de tous les citoyens, en étudiant leurs prêts bancaires, leurs cartes de crédit, leurs marges de crédit, etc.

Sur base de vos antécédents et du comportement général de la population, l’agence va calculer la probabilité que vous remboursiez vos dettes. Bien sûr, le chiffre obtenu évolue avec le temps, selon votre situation, votre historique et vos propres comportements.

Les impacts de votre cote de crédit sur vos emprunts

Concrètement, votre cote de crédit va directement impacter les décisions des organismes prêteurs lorsque vous demanderez un emprunt. Elle intéresse ainsi les banques, les émetteurs de cartes de crédit, les assureurs, les propriétaires (qui louent leurs biens) ou encore les sociétés de télécommunication.

En effet, tout prêteur veut connaître le risque que représente un créancier. Si votre cote de crédit est mauvaise, vous constituez un risque. Les conséquences sont doubles :

Vous accédez à moins d’opportunités de financement.

On ne vous propose que des taux élevés, visant à couvrir les risques.

De manière générale, une cote de crédit se situe entre 400 et 900. Plus le chiffre est élevé et meilleure est votre cote. Cela signifie qu’au-dessus de 600, voire 750, les organismes considèrent que vous représentez un risque assez faible. Ils seront donc plus enclins à vous octroyer des prêts à des taux avantageux.

Conclusion

Vous devez donc entretenir une bonne cote de crédit pour ne pas être pénalisé. En pratique, veillez à ne pas souscrire de crédits que vous ne pourrez pas rembourser et résorbez en priorité les dettes aux taux les plus élevés.