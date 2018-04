Treize élèves de l’École Jésus-Marie de Beauceville à l’Assemblée Nationale

Le mardi 24 avril dernier, 13 élèves de l’École Jésus-Marie de Beauceville se sont rendus à l’Assemblée Nationale de Québec pour visiter les lieux et pour assister à la période de questions.

L’École Jésus-Marie de Beauceville a mis en place, il y a trois ans, un parlement étudiant sous le nom de Vox Populi qui signifie la voix du peuple. Ce comité régie différents projets dans l’école et il est composé d’un élève par classe que l’on appelle le député de classe. Une fois les députés élus, une nouvelle élection se tient afin de nominer les postes de ministres, incluant le premier ou la première ministre de l’école. Le responsable de ce parlement étudiant, Michel Mercier, a organisé une sortie à L’Assemblée Nationale afin de faire vivre une expérience politique concrète à tous les députés du Vox Populi.

Grâce à la précieuse collaboration d’Anne-Marie d’Amours, Directrice de cabinet de la vice-présidente de l’Assemblée Nationale, les élèves ont vécu une journée mémorable. On a été accueilli par le député Beauce-Nord André Spénard qui a pris quelques minutes pour parler à tous les élèves de l’ÉJM. Par la suite, une visite du Salon Rouge a fait écarquiller les yeux des élèves avant de se déplacer au salon bleu pour assister à la période de questions.

L’expérience ne s’arrête pas là, la Vice-présidente de l’Assemblée Nationale et députée de Hull, Maryse Gaudreau, a réuni tous les élèves de l’ÉJM au salon rouge pour discuter avec eux pendant plus de 10 minutes. Une fois les remerciements effectués, un jeune de l’école croise un député et il le salue en lui disant bonjour monsieur Lefebvre. Le député, surpris, désire prendre une photo avec Samuel Boutin, élève de première secondaire et passionné de politique, et se joint à eux quelques autres députés. Parlant de politique pendant 30 secondes, le député, Éric Lefebvre, demande la permission à Michel Mercier d’apporter Samuel avec lui quelques minutes. De retour après plus de 10 minutes, Samuel revient avec un énorme sourire et il nous raconte son passage dans le bureau de monsieur François Legault.

Les membres du Vox Populi de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont vécu une journée mémorable et ils tiennent à remercier Anne-Marie D'Amours, Maryse Gaudreault ainsi que Michel Mercier et André Spénard.