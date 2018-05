La Grande Collecte 2018 de Moisson Beauce : des résultats satisfaisants!

La Banque alimentaire Moisson Beauce organisait les 26, 27 et 28 avril dernier « La Grande Collecte 2018 ». Le journaliste, animateur de télévision et romancier, originaire de Saint-Benjamin, Monsieur Daniel Lessard était le porte-parole de l’événement.

La 21e édition de La Grande Collecte aura permis d’amasser près de mille trois cent cinquante (1350) kilos de denrées non périssables et plus de quinze mille huit cent soixante (15 860$) en dons monétaires. Rappelons que cette somme permettra l’achat de denrées qui seront redistribuées par l’entremise des 64 organismes accrédités, aux personnes vivant des situations socio-économiques difficiles. Notons que l’objectif visé qui était de recueillir mille cinq cents (1 500) kilos de denrées non périssables ainsi qu’une somme de quinze mille dollars (15 000 $) a été globalement atteinte.

Vendredi, le 27 avril, Monsieur Lessard a fait la tournée des douze (12) épiceries participantes afin deremercier les bénévoles, les épiciers ainsi que les généreux donateurs présents. « C’est un réel bonheur d’appuyer la cause de la Banque alimentaire Moisson Beauce qui a pour mission de venir en aide aux personnes moins favorisées. J’ai grandement apprécié faire la tournée des épiceries et rencontrer tous ces gens impliqués, quel beau mouvement de partage et collaboration de la part des Beaucerons », souligne M. Lessard, porte-parole officiel de l’événement.

Dans le cadre de cette activité, plus de 200 bénévoles ont donné de leur temps, afin de recueillir auprès de la population, les dons en denrées et en argent. Les supermarchés participants étaient : à Beauceville; IGA famille Jinchereau, à Saint-Georges; IGA Extra, IGA familles Rodrigue & amp; Groleau, IGA Rodrigue & amp; Filles, Maxi, Métro Laval Veilleux, Super C, à Saint-Joseph; Marché IGA Pierre Jobidon, à Sainte-Marie; Maxi, Super C, à Saint-Martin; Épicerie Saint-Martin, à Saint-Prosper; Épicerie R. Buteau.

Moisson Beauce tient à remercier les généreux donateurs, les bénévoles ainsi que les épiciers participants qui ont fait de cette Grande Collecte une réussite!

Parce que c’est NOURRISANT DONNEZ à Moisson Beauce!