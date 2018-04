Découvrez les bienfaits du photorajeunissement

Article commandité

Vous avez quelques taches pigmentaires ou rides dans le visage dont vous aimeriez vous débarrasser ? Heureusement, avec la multitude de nouvelles technologies ayant fait leur apparition sur le marché dernièrement, il est plus que jamais facile de retrouver une peau d’apparence jeune et saine.

Ayant vu le jour en 1998, en Californie, le photorajeunissement a beaucoup évolué depuis, si bien qu’il fait aujourd’hui partie de l’une des méthodes les plus en vogue pour permettre à la peau de retrouver son éclat de jeunesse et sa fermeté. Zoom sur cette pratique de plus en plus tendance dans le monde de la beauté et de l’esthétique.

Qu’est-ce que le photorajeunissement?

Utilisant la lumière pulsée, le photorajeunissement ou rajeunissement au laser est une méthode non abrasive permettant de corriger une multitude d’imperfections cutanées sur le visage, le cou et les épaules. Parmi ces imperfections, on retrouve les lésions pigmentaires, telles que la rosacée, la couperose et les taches de soleil, les taches de rousseur, de même que les rides et les ridules et les cicatrices d’acné.

Un traitement non abrasif

Le principal avantage du photorajeunissement au laser est qu’il embellit la peau sans en déstabiliser la surface. Il est non apparent et sans douleur – il est même relaxant selon plusieurs – et ne nécessite pas que vous preniez congé du travail, en raison des cicatrices qu’il laisse sur votre peau.

Le photorajeunissement permet d’améliorer l’élasticité de la peau en renouvelant les cellules de collagène et en restructurant les fibres existantes, le tout, sans contact direct avec la peau. Autant les hommes que les femmes peuvent recourir au rajeunissement au laser pour améliorer l’apparence de leur visage, de leur cou ou de leurs épaules.

Transformation de la lumière en chaleur

C’est par l’entremise d’une lumière pulsée produite par un laser, qui atteint diverses couches sous la peau, que le photorajeunissement fait son effet. La lumière du laser est ainsi transformée en énergie et en chaleur et permet de chauffer la peau et d’agir sur les pigments.

Au cours des traitements, d’une durée d’environ 30 minutes chacun, les pulsations atteignent différentes longueurs d’onde afin d’aller corriger les imperfections qui se trouvent sous la peau. Pour ce faire, les pulsations repèrent les contrastes de couleur sous la peau et c’est ainsi qu’elles sont en mesure d’éliminer les vaisseaux sanguins ou encore les lésions cutanées visibles. Sans entrer dans les détails trop techniques, la lumière produite par le laser aide la peau à se régénérer en stimulant la production naturelle de collagène.

Faire affaire avec un professionnel

Les résultats du photorajeunissement sont visibles à partir de la troisième séance environ et se font ressentir pendant une longue durée, pour autant que les traitements soient bien faits et réalisés par des professionnels.

En effet, pour de meilleurs résultats, il est conseillé d’essayer le rajeunissement au laser dans une clinique médico-esthétique en compagnie de professionnels. De cette manière, vous aurez la certitude que les traitements seront bien pratiqués. Après un examen approfondi de votre peau, on sera en mesure de vous prodiguer les traitements personnalisés que vous recherchez pour retrouver une peau d’apparence lisse et jeune.