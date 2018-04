Conseils pratiques pour l'entretien général de votre auto

Article commandité

Malheureusement, il ne suffit pas d’avoir une belle voiture et de la conduire. Pour la conserver en bon état et fonctionnelle pendant plusieurs années, il faut également penser à l’entretenir. Voici quelques conseils pratiques qui devraient vous éviter des problèmes.

Le changement d’huile

Lorsqu’on pense aux mots « entretien de voiture », automatiquement, on pense au fameux changement d’huile. Et pour cause : celui-ci doit s’effectuer environ tous les 5000 km ou 8000 km, dépendant du modèle et de l’état de la voiture, si on veut conserver sa voiture en bon état et optimiser les performances de son moteur. En effet, jouant un rôle essentiel de protection et de lubrification, l’huile à moteur permet de lubrifier les pièces métalliques et de leur éviter de se frotter entre elles et donc de s’abîmer avec le temps.

Il est capital de s’assurer de procéder à une vidange d’huile régulière, de même qu’à un changement de filtre à huile régulier pour se débarrasser des saletés et des impuretés qui peuvent se retrouver dans votre moteur. Il est possible de procéder à un changement d’huile soi-même, mais il est préférable de confier le projet à un expert en mécanique générale.

L’avantage de confier la tâche à un professionnel est que vous êtes assuré que le travail est effectué correctement et en plus, vous avez droit à un examen gratuit des autres composantes essentielles de votre véhicule, telles que vos freins, votre suspension et votre direction. En effet, c’est souvent lors du changement d’huile que votre garagiste peut procéder à la vérification de ces autres pièces. Cela vous permet ainsi de faire d’une pierre deux coups en procédant aux autres vérifications et réparations.

Les pneus

Une autre composante du véhicule que l’on doit entretenir régulièrement est les pneus. Premiers points de contact entre votre voiture et la route, vos pneus doivent être en bon état en toute saison afin de vous assurer une sécurité optimale en tout temps. Au Québec, il est obligatoire de se munir de pneus d’hiver, au minimum du 15 décembre au 15 mars, sans quoi on peut recevoir des amendes salées pour non-respect du Code de la sécurité routière. Attention, à compter de 2019, les dates passeront du 15 décembre au 15 mars au 1er décembre au 15 mars.

À l’instar du changement d’huile, le changement de pneus est l’occasion idéale d’effectuer un examen des autres composantes de votre voiture. Lors des travaux, profitez-en également pour demander à votre garagiste de vérifier l’adhérence et la pression d’air de vos pneus afin de vous assurer qu’ils sont sécuritaires.

Le pare-brise

Représentant environ 30 % de la structure globale de votre voiture, le pare-brise assure une fonction de protection. C’est la première composante à encaisser le choc en cas d’accident; par conséquent, celui-ci doit être en bon état en tout temps. Il est conseillé de le vérifier régulièrement et de procéder à une réparation de pare-brise lorsque vous avez une fissure mesurant plus de 2,5 centimètres de longueur dans votre vitre. Vos essuie-glaces doivent également être en bon état et être remplacés s’ils obstruent votre visibilité et ne sont pas en mesure de balayer correctement la pluie et la neige.

Voilà, en suivant ces conseils de base, vous devriez être en mesure de conserver votre auto en bon état et de repérer les anomalies à temps pour vous assurer de demeurer sécuritaire.