Une programmation diversifiée pour le 5e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges

Paul Baillargeon, président de Beauce Art : L’international de la sculpture, est heureux de dévoiler la programmation de la 5e édition du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges. « Du 27 mai au 17 juin, la ville va vibrer au rythme de la sculpture et de la culture ! Nous avons préparé une série d’activités pour toute la famille et je suis particulièrement fier de la place que nous réservons à nos artistes », fait savoir Paul Baillargeon.

Des activités artistiques pour tous les âges



Tout au long du Symposium, les visiteurs seront appelés à rencontrer les artistes, à échanger

avec eux et à découvrir leurs techniques et leurs secrets. Des visites guidées du parcours

muséal actuel seront également proposées aux visiteurs. « Depuis la première édition du

Symposium, nous avons constaté que les visiteurs sont de plus en plus curieux et désireux de

voir l’envers du travail des artistes. Cette année, nous avons répondu à ces attentes en

organisant des ateliers de création pendant lesquels la population pourra travailler la pierre et

le métal sous la supervision d’artistes professionnels », explique Paul Baillargeon.

Les visiteurs les plus jeunes ne seront pas en reste. Notamment, une activité de création

organisée le samedi 2 juin s’adresse directement à eux. « Les activités familiales sont

particulièrement appréciées pendant le Symposium, c’est une belle occasion d’initier les plus

jeunes à la créativité et à l’ouverture sur le monde. N’oubliez pas de réserver vos places

puisque nous ne pouvons accueillir que 25 participants », ajoute le président du Symposium.

Le samedi 16 juin le Café historique aura lieu grâce à la collaboration de Ville de Saint-

Georges, avec l’animateur Pier Dutil. La thématique est « Histoire de l’évolution du centre-ville de Saint-Georges ».

Présentations et ateliers des artistes invités



Pour permettre aux visiteurs de se rapprocher des artistes, Beauce Art a également ajouté

des présentations et des ateliers pendant l’événement. La population est notamment invitée à

venir rencontrer les sculpteurs québécois Adrien Bobin, Stéphane Langlois et Josiane Saucier,

ainsi que l’artiste espagnol Daniel Pérez et le sculpteur italien Bettino Francini.

« La spécificité de notre événement repose assurément sur la proximité entre les artistes

créateurs et les visiteurs du site. D’année en année, les Beaucerons reviennent pour voir les

sculpteurs en action et ils sont désormais de plus en plus nombreux à entamer la conversation

avec eux. Au fil du temps, des amitiés se sont créées et nous encourageons les visiteurs à

poser des questions aux artistes, à s’intéresser à eux et aussi, à leur parler un peu de notre

Beauce si magnifique », conclut le président de Beauce Art : L’international de la sculpture.

Dans le cadre du 5e Symposium international de la sculpture on présente les œuvres du sculpteur Paul Duval, artiste natif de la Beauce, sélectionné en tant qu’artiste invité d’honneur pour cette année. Pour l’occasion, Paul Duval expose une vingtaine de personnages réalisés en pâte de papier.

Pour plus d'informations concernant la programmation en détail de l'édition 2018 de l'événement, consultez le site web de Beauce Art.